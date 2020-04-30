رئيس وزراء بريطانيا: الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التى فرضها فيروس كورونا

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس، أن الجميع مسؤول في مواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن أعداد الوفيات في البلاد ارتفع إلى 26 ألفا و711 حالة وفاة.

وقال جونسون - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "سكاي نيوز" البريطانية - إن "العمل جار لتطوير لقاح لكورونا لكننا لا نعرف متى سيحدث ذلك؛ ونحن سنقوم بدراسة كل الخطوات التي سنتخذها لتفادي موجة انتشار ثانية".

وأضاف "أن عدد المرضى الذين يحتاجون للعناية الفائقة بسبب كورونا يتراجع"، لافتا إلى أنه سيعرض الأسبوع المقبل خطة مفصلة حول التعامل مع الآثار الاقتصادية والاجتماعية للفيروس. ورأى أنه يجب التحقق من أن إجراءات فتح الاقتصاد لا تؤدي لعودة الوباء.

يذكر أن هذا المؤتمر الصحفي هو الأول لجونسون منذ تعافيه من الإصابة بكورونا.