برلين تعتزم العمل على وضع مبدأ لإعادة الفتح التدريجي للمدارس ورياض الأطفال

تعتزم الحكومة الألمانية العمل على وضع مبدأ للفتح التدريجي للمدارس ورياض الأطفال ولاستئناف الأنشطة الرياضية.

وجاء في مسودة قرار الحكومة المعدة لمشاورات المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات الألمانية المنتظرة اليوم الخميس، والتي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها، أنه من المقرر أن يصيغ رئيس ديوان المستشارية هلجه براون مقترحات مع رؤساء مكاتب المستشارية بالولايات على أساس التوصيات الصادرة من كل مؤتمرات رؤساء حكومات الولايات.

وبشكل عام لا تعتزم الحكومة الألمانية البت فيما إذا كان ممكنا اتخاذ خطوة أخرى أكبر فيما يتعلق بفتح أماكن عامة في ظل القيود المفروضة لمكافحة وباء كورونا، إلا خلال المؤتمر القادم مع رؤساء حكومات الولايات يوم 6 مايو القادم.

وجاء في مسودة القرار اليوم، أن الوقت لا يزال مبكرا للغاية للحكم على إذا ما كانت إجراءات إعادة الفتح التي تم تنفيذها منذ 20 أبريل الجاري قد أثرت بقوة على حدوث العدوى أم لا.

وتعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة كورونا، وذلك وفقا لمسودة القرار التي نصت على أن هذا الإجراء مرهون بشرط مراعاة المتطلبات الخاصة بالحماية من عدوى كورونا.

كما تعتزم الحكومة الاتحادية إعادة فتح الملاعب المغلقة منذ أسابيع بسبب انتشار وباء كورونا مجددا، مع ضرورة أن يلتزم الآباء بمراعاة تجنب أية مرافق مزدحمة والالتزام بقواعد النظافة والرعاية الصحية الأساسية، بحسب مسودة القرار.