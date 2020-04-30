بدأت الحلقة السادسة من مسلسل «الاختيار»، باستكمل «عشماوي» و«أبو عبدالله» الذي طالب الأول أن يبايعه لكي ينضم إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، فيبايعه «عشماوي» ويعطيه «أبو عبدالله» اسما حركيا وهو «شريف»، كما يتحدثا في التفاصيل المبدئية لعملية إغتيال وزير الداخلية، بينما يجلس «المنسي» مع أصدقائه في الكتيبة في أثناء وقت الراحة، وبعد ذلك يتفقد أحد جنود الخدمة وينصحه بأن يستمر في الحركة أثناء وقوفه في الخدمة لكي لا يكون هدفا سهلا للقناصة.

ويسأل الجندي «المنسي» هل أحد يشعر بما هم فيه؟ أم تم إيداعهم في سيناء ونسيانهم؟، ويجيبه «المنسي» أن الله يشعر به وبمنا يفعله وأنه في يناء من أجل حماية وطنه وأهله، ويطلب منه أن يحتسب عمله لوجه الله تعالى، وفي الصباح يسأل الجنود من له شخص أستشهد في أي حرب تمت على أرض سيناء، ويخبرهم أن جميع الشهداء دمائهم اختلطت برمل هذه الأرض، ويحثهم عندما يخطون على هذه الأرض يخطون بأدب وباحترام لما تحمله من دماء الشهداء.

ويتابع «المنسي» حديثه حيث يقول لجنوده أن من أستشهدوا على هذه الأرض لم يحصلوا على شيء وأنهم هم من أنتفعوا وحصلوا على كل شيء من بلد مكتملة وحرة ورأس مرفوعة، ويقول لهم أنهم هنا لكي يسلموا الأرض لمن بعدهم كما استلموها ممن قبلهم، ثم يبدأ التدريبات معهم، بينما يراقب «عشماوي» وزير الداخلية لمعرفة كامل تحركاته.

ويحصل «المنسي» على أول أجازة له، ويخبره قائده بأن يأخذ حظره لأن الإرهابيين يقومون بنصب الكمائن للضباط العائدين إلى منازلهم، فيطمئنه «المنسي»، بينما يواصل «عشماوي» وضع خطته ويتذكر حديثه مع «المنسي» الذي يخبره بأنه متسرع وعليه أن يتمهل.

وعند وصول «المنسي» إلى القاهرة يذهب إلى والده فورا ويطلب منه أن يسمح له بإخبار أشقائه عن مرضه، وبعد إخبار أشقائه يتذكر حديثه مع والده وتشجيعه له أثناء أختبارات فرقة «السيل» الأمريكية، وبعد ذلك يطلب والده منه أن يظل هو وأشقائه يد واحدة بعد وفاته وأن يحرصوا على بعضهم.

وبعد أن أنهى «عشماوي» خطته، يطلع «أبو عبدالله» على تفاصيلها وعن الوقت والمكان الأنسب لوضع السيارة المفخخة، ويطلب منه أن يحهز له السيارة، ولكن «أبو عبدالله» يضع تعديل على الخطة وهو أن تتم العملية عن طريق إستشهادي وليس عن طريق التفجير عن بعد، لأن من الأكيد أن موكب وزير الداخلية به جهاز تشويش وهو ما قد يفسد العملية، كما يطمئن «عشماوي» أنه لن يكون الإستشهادي ولكنه شخص أخر، ويطلب منه أن يرافقه لمعاينة مكان العملية ولتصوير العملية، فيوافق ولكنه يطلب منه أن يسمح بأن يساعده صديق له، بينما يجلس «المنسي» مع طفلته «علياء» ويسأل نفسه هل سيعطيه الله العمر الكافي لكي يزوجها بنفسه؟.

«الاختيار» من تأليف باهر دويدار، وﺇﺧﺮاﺝ بيتر ميمي، ويتناول حياة الضابط أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، وهو بطولة أمير كرارة، وأحمد العوضي، ودينا فؤاد، وسارة عادل، وأشرف مصيلحي، وإسلام حافظ، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد وفيق، وضياء عبدالخالق، وناهد رشدي، وحازم سمير، وياسين أمير، وإسلام جمال، ومحمود حافظ، كما يضم العديد من ضيوف الشرف ومنهم إياد نصار، ومحمد رجب، وصلاح عبدالله، ومحمد إمام، وكريم محمود عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم عبدالعزيز، وأحمد رزق.