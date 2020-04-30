مصدر عسكري عراقي: إحباط 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش

أعلن مصدر عسكري في منطقة ديالي إحباط القوات الأمنية 15 محاولة تسلل لتنظيم داعش إلى منطقة حاوي العظيم شمال ديالي خلال الأسابيع الماضية.

وقال مصدر عسكري -في تصريحات، أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" اليوم الخميس- إن تنظيم داعش لجأ في الآونة الأخيرة إلى حرب على كاميرات المراقبة الحرارية التي أصبحت سلاحا في التصدي وكشف هجمات داعش الليلة، لافتا إلى أن داعش هاجم وفي ساعة متاخرة من الليلة الماضية كاميرات المراقبة عبر أسلحة القنص بضواحي خانقين شمال شرق بعقوبة التي لعبت دورا محوريا في إحباط العديد من الهجمات الليلية.

وأضاف أن كاميرات المراقبة لها دور في رصد تحركات داعش خاصة في المناطق ذات التضاريس الجغرافية المعقدة، مطالبا بتأمين مواقع الكاميرات الحرارية ومنع تكرار استهدافها باعتبارها السلاح في مواجهة داعش خاصة في المناطق المعقدة.