دراسة صينية: وفيات مرضى فيروس كورونا من الرجال ضعف النساء

أكد باحثون صينيون، أن الرجال والنساء لديهم فرص متساوية للإصابة بفيروس كورونا المستجد، إلا أن احتمال وفاة الرجال بالفيروس ضعف النساء.

وتشير النتائج، التي نشرت في مجلة "Frontiers in Public Health" الطبية، إلى أنه قد تكون هناك حاجة إلى رعاية إضافية لكبار السن من الرجال أو الذين يعانون من حالات كامنة حتى الآن.

وأكد الباحثون أن مرضى فيروس كورونا المستجد الأكبر سنا والذين يعانون من حالات كامنة معينة، مثل أمراض القلب وحالات الجهاز التنفسي أكثر عرضة لخطر الإصابة بأمراض شديدة وتطور الأعراض ومن ثم الوفاة.

ولاحظ الدكتور جين كوي يانج، الطبيب في مستشفى "بكين تونجرن" في الصين، وجود اتجاه لارتفاع الوفاة بين مرضى فيروس كورونا المستجد من الرجال أكثر من النساء.

وأضاف: "لاحظنا في أوائل يناير أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب فيروس كورونا يبدو أعلى من عدد النساء".