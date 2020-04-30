الرئاسة التونسية: تونس أكثر الدول تضررا من الأزمة في ليبيا

طالبت تونس، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بأن يضع في اعتباره الأضرار التي لحقت البلاد جراء استمرار الوضع المتأزم في البلد الجار، ليبيا.

وقالت الرئاسة التونسية عقب اجتماع خصص لبحث الوضع في ليبيا في حضور وزراء الدفاع والداخلية والعدل والخارجية: "إن تونس هي أكثر الدول تضررا من تفاقم الوضع في ليبيا، وعلى المجتمع الدولي أن يضع في الاعتبار الأضرار التي لحقت تونس وما زالت تطالها".

وجاء في بيان للرئاسة "تونس ترفض أي تقسيم للشقيقة ليبيا مهما كان الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا التقسيم".

كما أعلنت تونس التي غابت عن مؤتمر برلين حول ليبيا، عن تمسكها بالشرعية الدولية وضرورة التوصل إلى حل ليبي - ليبي دون أي تدخل أجنبي.