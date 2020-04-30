أظهرت التقديرات الأولية الصادرة عن مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) انكماش الناتج المجلي الإجمالي للاتحاد بـ3.5% في الربع الأول من العام، وذلك ضمن أول بيانات يتم نشرها وتظهر حجم الضرر الذي لحق بالاقتصاد الأوروبي من جراء أزمة كورونا.

وكان الانكماش أكبر في منطقة العملة الأوروبية الموحدة، التي تضم 19 دولة من بينها الدول الأكثر تضررا إيطاليا وإسبانيا وفرنسا، حيث انكمش اقتصاد المنطقة بـ3.8% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي.

وأوضح يوروستات أن الانكماشين هما الأكبر منذ بدأ رصد البيانات في 1995.

وتشير تقديرات يوروستات إلى ارتفاع البطالة في منطقة اليورو بصورة طفيفة في مارس إلى 7.4%، بارتفاع بـ0.1% عن الشهر السابق.

وأشارت التقديرات إلى أن المعدل السنوي للتضخم تراجع إلى 0.4% في شهر أبريل الجاري في منطقة اليورو بتراجع بـ0.3% مقابل مارس.

وتتوقع المفوضية الأوروبية تباطؤ الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 5 و10% في الاتحاد الأوروبي بسبب أزمة فيروس كورونا، التي تسببت في إغلاق المصانع والمطاعم والمحال التجارية في أنحاء القارة.

وقد بدأت العديد من دول الاتحاد الأوروبي في تخفيف تدابير الإغلاق، إلا أنها تقر في الوقت نفسه بأن الطريق إلى التعافي سيكون صعبا.

ويعمل الاتحاد الأوروبي حاليا على إعداد خطته للتعافي الاقتصادي، إلا أن هناك خلافا بين القادة بشأن حجم الأموال التي يتعين دفعها وكيفية إنفاقها. وكان تم الاتفاق بالفعل على حزمة تدابير قصيرة المدى بمئات المليارات، ومن المفترض أن يبدأ العمل بها في يونيو.

كما أن هناك خططا لتأسيس صندوق طويل الأجل بقيمة لا تقل عن تريليون يورو (1.1 تريليون دولار). ووفقا لمسؤولي الاتحاد الأوروبي، فإنه يتعين أن يكون الصندوق جاهزا بداية العام القادم.