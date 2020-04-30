الحكومة السلوفاكية الجديدة تنال ثقة البرلمان في أول تصويت

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نالت الحكومة المنتخبة الجديدة في سلوفاكيا، برئاسة رجل الأعمال المحافظ إيجور ماتوفيتش ثقة البرلمان اليوم الخميس، بتأييد 93 نائبا لبرنامجها، في أول جولة تصويت.

ولم يعارض حكومة ماتوفيتش سوى 48 نائبا في المجلس الوطني بالعاصمة براتيسلافا.

وأوضح ماتوفيتش - 46 عاما، أنه يعتزم أن يجعل من سلوفاكيا بلدا يحظى جميع مواطنيها بحياة كريمة، وليس فقط من يتمتعون بالامتيازات.

وحزب ماتوفيتش المعارض "أولانو أي" (المواطنون العاديون)، فاز بشكل مفاجئ بنحو 25% من إجمالي الأصوات في الانتخابات التي جرت بالبلاد نهاية فبراير.

وحكومة ماتوفيتش ائتلاف من أربعة أحزاب، حيث تضم أيضا أحزاب "نحن عائلة" اليميني، و"الحرية والتضامن" الليبرالي الجديد، و"من أجل الشعب" المحافظ.

وتضم أولويات الحكومة الجديدة التعامل المسؤول مع المالية العامة، ومحاربة الفساد، وتوفير بيئة مشجعة للأعمال.

وخلف ماتوفيتش الديمقراطي الاجتماعي بيتر بيليجريني، الذي تعرض حزبه لضغوط في أعقاب مقتل الصحفي الاستقصائي يان كوتشياك في فبراير عام 2018.

وكان كوتشياك يسلط الضوء في تقاريره على علاقات الفساد بين مجالي السياسة والأعمال.