ارتفاع عجز الميزان التجاري لفنلندا بأقل من التقديرات الأولية

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أظهرت بيانات الجمارك الفنلندية الصادرة، اليوم الخميس، ارتفاع عجز الميزان التجاري لفنلندا خلال فبراير الماضي بأقل من التقديرات الأولية.

وصلت قيمة العجز التجاري خلال فبراير الماضي 746 مليون يورو، مقابل 121 مليون يورو خلال يناير الماضي. كانت التقديرات الأولية تشير إلى أن العجز خلال فبراير الماضي بلغ 770 مليون يورو.

وتراجعت صادرات فنلندا بنسبة 6ر14% سنويا في حين كانت التقديرات الأولية تشير إلى تراجعها بنسبة 2ر15%.

وتراجعت الواردات خلال فبراير الماضي بنسبة 7ر2% سنويا في حين كان التراجع 5ر2% وفقا للتقديرات الأولية.

وتراجعت صادرات فنلندا إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر13% في حين كان التراجع الأولي 6ر14%. وتراجعت الواردات من الاتحاد الأوروبي بنسبة 5ر1% مقابل 9ر1% فقا للتقديرات الأولية.

وتراجعت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر15% في حين تراجعت الواردات بنسبة 7ر3% خلال فبراير الماضي.

وبلغت قيمة العجز خلال أول شهرين من العام الحالي مليار يورو، مقابل 393 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.