نقيب الصحفيين: إجراءات إضافية لتسهيل المساهمة في حساب الطوارئ والحالات الحرجة

أصدر نقيب الصحفيين ضياء رشوان بيانا تكميليًا للبيان الصادر ظهر اليوم بشأن إنشاء حساب "الطوارئ والحالات الحرجة" بنقابة الصحفيين، للإجابة عن استفسارات عديدة حولهظ

وأوضح رشوان فى تصريحات له اليوم، أنه يمكن للزملاء إرسال صور الاستمارات الموقعة منهم إما بطريق الواتساب أو الإيميل، على أن يسلموا أصل الاستمارة فيما بعد بمقر النقابة أو يقوموا بإرسالها بالبريد المسجل:

الإيميل:

elsahfyeen@gmail.com

الواتساب؛

0 128 0992299

وتابع: بناء على رغبة بعض الزملاء في المساهمة بخصم مبلغ يزيد عن الخمسين جنيها شهريا من بدلهم ولمدة أطول من 12 شهرا، سيتم وضع استمارة أخرى مفتوحة المبلغ والمدة ليحددهما من يرغب من الزملاء، ويقوم بإرسالها بالطرق الموضحة عاليه.

وأشار إلى أنه لمن يرغب من أعضاء النقابة وغيرهم في المساهمة بالحساب مباشرة، سيتم إعلان اسم البنك ورقم الحساب به مساء الأحد القادم 3 مايو.