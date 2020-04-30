مبيعات التجزئة في أيرلندا تسجل أكبر تراجع لها منذ 2009

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصادرة، اليوم الخميس، تراجع مبيعات التجزئة في أيرلندا خلال مارس الماضي بأعلى معدل منذ 11 عاما.
وتراجع حجم مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر12% شهريا بعد تراجعها بنسبة 2ر1% خلال فبراير الماضي، وهذا التراجع هو الأكبر منذ يناير 2009.
في الوقت نفسه تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 7ر13% شهريا خلال مارس الماضي، بعد تراجعها بنسبة 6ر0% خلال الشهر السابق.
ومن ناحية أخرى، تراجع حجم المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر11% سنويا، بعد استقراره خلال الشهر السابق.
وتراجعت قيمة المبيعات خلال مارس الماضي بنسبة 4ر12% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 2ر0% سنويا خلال الشهر السابق.