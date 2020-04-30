مبيعات التجزئة في أيرلندا تسجل أكبر تراجع لها منذ 2009

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء المركزي الصادرة، اليوم الخميس، تراجع مبيعات التجزئة في أيرلندا خلال مارس الماضي بأعلى معدل منذ 11 عاما.

وتراجع حجم مبيعات التجزئة خلال الشهر الماضي بنسبة 7ر12% شهريا بعد تراجعها بنسبة 2ر1% خلال فبراير الماضي، وهذا التراجع هو الأكبر منذ يناير 2009.

في الوقت نفسه تراجعت قيمة المبيعات بنسبة 7ر13% شهريا خلال مارس الماضي، بعد تراجعها بنسبة 6ر0% خلال الشهر السابق.

ومن ناحية أخرى، تراجع حجم المبيعات خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر11% سنويا، بعد استقراره خلال الشهر السابق.

وتراجعت قيمة المبيعات خلال مارس الماضي بنسبة 4ر12% سنويا، بعد تراجعها بنسبة 2ر0% سنويا خلال الشهر السابق.