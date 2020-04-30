 تاس هالترن يحلم بتكرار تجربة أتلتيك بيلباو في ألمانيا - بوابة الشروق
الخميس 30 أبريل 2020 12:25 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

تاس هالترن يحلم بتكرار تجربة أتلتيك بيلباو في ألمانيا

د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:14 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:14 م

يحلم فريق تاس هالترن المنافس بدوري الدرجة الرابعة الألماني لكرة القدم أن يصبح مستقبلا بمثابة "أتلتيك بيلباو" دوري الهواة.

ويحاول تاس هالترن استغلال فترة توقف النشاط الكروي بسبب تفاقم أزمة فيروس كورونا المستجد لكي يحقق نقلة استراتيجية في عالم كرة القدم.

ويشتهر بيلباو الإسباني بأنه يعتمد فقط على لاعبين من إقليم الباسك رغم أنه ينافس بدوري الدرجة الأولى.

واكتشف هالترن العديد من النجوم الدوليين السابقين وعلى رأسهم الثنائي السابق لمنتخب ألمانيا كريستوف ميتسيلدر وبينديكت هويديس.

ويعمل هويديس على تطوير الاستراتيجية التي يتبناها هالترن حاليا، في ظل عدم قدرته على اللعب مع فريق لوكوموتيف موسكو نظرا توقف الدوري الروسي بسبب كورونا.

وترقى هالترن عدة مرات في دوري الدرجات الدنيا خلال السنوات الأخيرة لكنه يشارك الآن في ملحق الصعود والهبوط في الدوري الإقليمي الغربي الذي توقف بفعل جائحة كورونا.

وبداية من الموسم المقبل سيستعين النادي بـ50 بالمئة على الأقل من لاعبين ولدوا في هالترن ام، أو يكونوا قد تدرجوا بقطاعات الناشئين في النادي على أن ترتفع النسبة إلى 75 بالمئة في العالم التالي.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك