شرطة برلين تعتزم الإسراع من تفكيك أية تجمعات غدا بمناسبة عيد العمال

تعتزم شرطة ولاية برلين اتخاذ إجراءات أكثر شدة حال احتشاد مظاهرات وتجمعات كبيرة أو عند حدوث أية أعمال شغب تزامنا مع عيد العمال غد ا الجمعة في ظل خطورة انتشار وباء كورونا.

وجاء ذلك في تصريحات وزير الداخلية المحلي لولاية برلين، أندرياس جايزل، اليوم الخميس لإذاعة برلين-براندنبورج الألماني (أر بي بي).

وأضاف جايزل أن إتباع سياسة اليد الممدوة ووقف التصعيد من قبل الشرطة "لن يسير بشكل بسيط هذه المرة"، وأكد قائلا: "سيتعين على الشرطة التدخل في وقت مبكر"، لافتا إلى أن المشاركة في أي مظاهرات غير مصرح بها حاليا يعد جريمة جنائية.

وأوضح أن الشرطة صرحت بالتظاهر لأكثر من 20 تجمعا صغيرا بحيث لا يزيد عدد المشاركين على 20 شخصا كحد أقصى.

وأشار جايزل إلى أنه تم رؤية أنه "يمكن أن يحتشد عدد كبير من الأشخاص سريعا" خلال مظاهرات ضد الضوابط المفروضة بسبب وباء كورونا في الأسابيع الماضية.