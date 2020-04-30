الوحدة المحلية لسانت كاترين تصدر بيانا باتخاذ الإجراءات الاحترازية لكورونا

أصدرت الوحدة المحلية لمدينة سانت كاترين، اليوم الخميس، بيانًا للشركات المنفذة للمشروعات، ومديري الفنادق، وأصحاب المحلات، باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، (كوفيد - 19).

وقال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إنه سيجرى المرور على هذه الأماكن لمتابعة مدى التزامهم، بالطرق الوقائية من الفيروس، مثل ارتداء الكمامات والقفازات، والبدل الواقية داخل المستشفى، وأداء أعمال تطهير وتعقيم باستمرار، وذلك بناءً على توجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأكد رئيس المدينة أنه يجري رش و تعقيم جميع المؤسسات الخدمية والشوارع ومداخل الوحدات السكنية يوميًا، وذلك ضمن الاجراءات التي تتبعها المدينة للوقاية من الفيروس.