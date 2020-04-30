ياسمين صبري تمنح أحمد مجدي فرصة ثانية في الحصول على الوظيفة

استطاع "زياد" أحمد مجدي أن يقنع "ملك" ياسمين صبري في منحه فرصة ثانية في الحصول على الوظيفة، بعد مساعدة صديقتها شيرين في إقناعها بمقابلة أخرى بعد رفضه، لكن يتدخل "رفعت" محمد جمعة ليحرج ملك أمام موظفي الشركة ويقوم بطرد زياد.

كما شهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل "فرصة ثانية" موافقة والد ملك بمنح زياد فرصة ثانية للتقرب من ابنته بعد تأكده من إنه تغير ولن يخونها مرة أخرى.

وتفكر "ريهام" آيتن عامر في حيلة جديدة بعد طلاقها من زياد ومرورها بحالة نفسية سيئة ومحاولتها الانتحار، وتظهر وهي تحصل على مسدس من بعض الأشخاص.

وتحاول مريم " هبة مجدي" تهدئة الأمور مع زوجها "مدحت" دياب، وتحضر له عشاء رومانسي ويبدي استغرابه بما فعلته لكنه يتأثر بذلك ويحكي لها عن معاناته في الطفولة والتي كانت سببا فيما يفعله بها، وتعده بإنها ستفعل كل ما يريده.

مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبري، دياب، آيتن عامر، هبة مجدي، أحمد مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج مرقس عادل.

ويعد المسلسل البطولة المطلقة الثانية لياسمين في الدراما التليفزيونية، حيث قدمت رمضان الماضي مسلسل "حكايتي"، وشاركها البطولة كل من أحمد صلاح حسني ووفاء عامر وأحمد حاتم وأحمد بدير وإسلام جمال، وتأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج أحمد سمير فرج.