 وزير الصحة الكويتي: شفاء 150حالة مصابة بكورونا باجمالي 1539 شخصا - بوابة الشروق
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وزير الصحة الكويتي: شفاء 150حالة مصابة بكورونا باجمالي 1539 شخصا

الكويت - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 10:37 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 10:37 ص

أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 150 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 1539 حالة.

وقال الشيخ باسل الصباح -في بيان صحفي- إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ150 حالة من فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه سيتم نقل تلك الحالات إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 213 حالة مصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع اجمالي عدد حالات الشفاء حتى يوم أمس إلى 1389 حالة.

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