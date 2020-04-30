صرف منحة العمالة غير المنتظمة لـ263 عاملا بجنوب سيناء

قال محمد عبد الرحمن، مدير عام مديرية القوى العاملة بمحافظة جنوب سيناء، أنه جرى صرف المرحلة الثانية لمنحة العمالة غير المنظمة، التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبالغ قدرها 500 جنيه لكل عامل لمدة ثلاث أشهر، لعدد 263 عاملًا بجنوب سيناء على مدار يومين، بينهم 91 عاملًا صرفوا من بنك التنمية والائتمان الزراعي بمدينة الطور، و172 من مكاتب البريد.

وأكد مدير عام مديرية القوى العامة، أن عملية صرف المنحة مستمرة حتى 10 مايو المقبل، وأن الصرف يجرى في انتظام، مع اتباع جميع الإجراءات الصحية لمنع انشار فيروس كورونا.

وأشار مدير المديرية إلى أنه جرى صرف منحة استثنائية لعدد 3790 عاملًا بجنوب سيناء، قدرها 500 جنيه لكل عامل، ضمن المساعدات التي تقدم للعمالة غير المنتظمة.