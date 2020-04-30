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سول: لم نسجل حالات إصابة جديدة منقولة محليا بفيروس كورونا

سول - أ ش أ:
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:25 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:25 م

سجل عدد المصابين الجدد بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية، 4 حالات، اليوم الخميس، زيادةً عن اليوم السابق.

وأعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، اليوم، أن عدد المصابين الجدد بكورونا حتى منتصف ليلة يوم أمس ارتفع بمقدار 4 حالات مقارنة مع اليوم السابق له، لتصل حصيلة الإصابات إلى 10765 حالة.

وجاءت الحالات الأربع الجديدة من الوافدين من الخارج، وتم اكتشافها أثناء إجراءات الحجر الصحي في المطار. ولم تسجل أي حالة جديدة لانتقال العدوى داخليا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب).

وبلغ إجمالي حالات الوفاة المسجلة حتى الآن 247 حالة، بزيادة حالة واحدة.

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