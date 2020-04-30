تحرص الأمهات في رمضان هذا العام على انتقاء الأطعمة المقدمة إلى الأبناء والأزواج بسبب وجود فيروس كورونا الذي يمكن أن ينتقل إذا لم تكن أغلفة الأطعمة نظيفة، ويحاولون تجهيز طعام السحور في المنزل أيضًا مثل طعام الإفطار لمنح الأسرة الغذاء المفيد والمتكامل وغير المكلف.

وتعد المربى من الأطباق الجانبية لذيذة المذاق التي تقدمها بعض الأمهات على وجبة السحور، وإذا كنتِ ترغبين في عدم شراء المربى من المحال، سنقدم لك طريقة عملها منزليًا بـ3 نكهات مختلفة لإرضاء جميع الأذواق.

1- طريقة عمل مربى البلح

• المكونات:

(كيلو من البلح الحلو - نصف حبة من الليمون - عودان من القرفة - 250 جرامًا من السكر)

• طريقة التحضير:

- وضع السكر مع البلح وتركهم في وعاء لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح نضعهم على نار عالية حتى يذوب السكر.

- إضافة أعواد من القرفة إلى الخليط، مع تخفيض درجة الحراة، وتركهم حتى نضوج البلح تمامًا.

- وضع عصير الليمون إلى الخليط وتركه يغلي 5 دقائق، ثم رفع المربى من على النار وتركها حتى تبرد، ثم تضرب في الخلاط الكهربائي حتى تصبح ناعمة، ثم يتم تعبئتها في برطمان نظيف وتستخدم بشكل عادي بعد التبريد.

2- طريقة عمل مربى الفراولة

• المكونات:

(7 أكواب من السكر - 4 ملاعق كبيرة من عصير الليمون الطازج - 49 جراما من مسحوق بكتين الفاكهة - 5 أكواب فراولة مهروسة - 8 برطمانات - وعاء واسع ملئ بالماء).

• طريقة التحضير:

- وضع البرطمانات في وعاء واسع مع غمرها في الماء وتركها على نار هادئة مع وضع الأغطية على النار في وعاء آخر لتعقيمهم.

- وضع عصير الليمون والفراولة المهروسة في وعاء على النار الهادئة، ثم إضافة البكتين وبعد الذوبان يوضع السكر ويترك ليغلي مع الحرص على عدم تقليبه لمدة 15 دقيقة، وبعد مرور الوقت يتم إخراج برطمان تلو الآخر ووضع مربى فيه وغلقه جيدًا.

- بعد اكتمال البرطمانات يتم وضعها في الماء المغلي لمدة 10 وتركها تغلي ثم إطفاء النار وتركها 5 دقائق أخرى، وبعد ذلك توضع في الثلاجة لتبرد بعد التأكد من عدم وجود فقاعات في سطح المربى حتى لا تفسد.

3- طريقة عمل مربى الجزر

• المكونات

(نصف كيلو جزر مبشور - كوب ونصف كبير سكر أبيض - كوب إلا ربع كبير ماء - عصير ليمونة كبيرة - ملعقة كبيرة بشر برتقال).

• طريقة التحضير:

- غسل الجزر جيدًا وبشره، وفي وعاء نحاسي يتم وضع الماء والسكر وتركهم على نار هادئة، مع التقليب الجيد بمعلقة خشيبة حتى يذوب السكر تمامًا.

- وضع الجزر المبشور والبرتقال المبشور مع عصير الليمونة وتغطية الإناء مع الحرص على التقليب من فترة لأخرى حتى يصبح الخليط متماسكا.

- ترك المربى حتى تبرد ثم تحفظ في برطمانات عادية وتوضع في الثلاجة.