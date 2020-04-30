الأردن: عدم تسجيل أى إصابات بفيروس كورونا بمحافظة إربد خلال 24 ساعة

أعلن مدير عام مستشفى الملك المؤسس الجامعي في الأردن الدكتور محمد الغزو عدم تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا في محافظة إربد الأردنية خال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الغزو - في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم الخميس - إن نتائج جميع العينات التي ظهرت حتى اليوم جاءت سلبية دون أن يحدد عدد العينات التي ظهرت نتائجها، لافتا إلى أنه لم تسجل أي حالة خروج من المستشفى ليستقر عدد المصابين في قسم العزل بالمستشفى على 8 حالات.

بدوره، قال مدير مديرية الشؤون الصحية لمحافظة إربد عضو لجنة الاوبئة إن العينات التي ظهرت نتائجها اليوم، وجاءت سلبية بلغت 70 عينة أغلبها لمخالطين وبعضها لكوادر صحية عاملة في المستشفيات والمراكز الصحية.