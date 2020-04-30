العراق: تسجيل 22 إصابة جديدة بأربيل والكرخ وكركوك

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كردستان، تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في أربيل.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية اليوم الخميس - "استمرارا للفحوصات والبحث، جرى تحديد 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا الجديد 19-COVID في محافظة أربيل"، مشيرا إلى أن سبعة مصابين من سكنة حي (سيتاقانه) نتيجة مخالطة مصاب سابق، بينهم ثلاث نساء و4 أطفال، مضيفا أن المصاب الثامن شاب من سكنة قضاء سوران ولم يتم تحديد مصدر الإصابة حتى الآن.

فيما أعلنت دائرة صحة بغداد/الكرخ - في بيان - أن مختبرات الدائرة سجلت 7 إصابات جديدة بفيروس كورونا.

كما أعلن مصدر في دائرة صحة كركوك تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا في أحد أحياء كركوك الشمالية، موضحا أن التحاليل التي أجريت اليوم أثبتت إصابة سبعة من عائلة مصاب في حي بنجا علي؛ ليصبح عدد المصابين الآن في كركوك 12، وعدد حالات الشفاء 26 بالإضافة إلى حالتي وفاة.