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ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 725 حالة في لبنان

د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 4:06 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 4:06 م

أعلنت وزارة الصحة في لبنان، اليوم الخميس، تسجيل أربع إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في البلاد إلى 725.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام"، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بالفيروس "ليستقر عدد الوفيات حتى تاريخه عند 24 حالة وفاة".

وأشارت إلى أن عدد حالات الشفاء بلغ 150.

ويقوم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي والأمن العام بتسيير دوريات وتنفيذ انتشار على الطرقات الداخلية في مختلف المناطق اللبنانية؛ بهدف تطبيق مقررات مجلس الوزراء بالتزام جميع المواطنين حالة التعبئة العامة، والبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.


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