الصحة الإماراتية: تسجيل 552 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 7 حالات

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن تسجيل 552 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة في الإمارات إلى 12481 حالة وذلك بعد إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس.

وذكرت الوزارة -في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- أنه تم تسجيل 7 حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات إلى 105 حالات، بالاضافة إلى تسجيل شفاء 100 حالة جديدة لمصابين ليبلغ مجموع حالات الشفاء 2429 حالة.