محافظ الغربية يفتتح مدرسة بقلولة بتكلفة 4 مليون جنيه

افتتح الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، اليوم، الأربعاء، مدرسة بقلولة الابتدائية بالسنطة، بتكلفة مالية قدرها 4 مليون و400 ألف جنيه.

وأكد الدكتور طارق رحمي في تصريحات صحفية ، أن افتتاح هذه المدرسة يأتي في إطار حرص الدولة علي الاهتمام بمجال التعليم، والذي يعد أحد أهداف رؤية مصر 2030، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. جاء ذلك خلال جولته اليوم بمدينة السنطة، والتي رافقه خلالها ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والمهندس مصطفي شعبان مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعبد الشافي كمال رئيس مركز ومدينة السنطة .

من جانبه، قال الدكتور أحمد عطا، أن المدرسة سوف تساهم قي تقليل الكثافة داخل الفصول حرصًا على صالح أبنائنا الطلاب، من خلال زيادة الفصول الي 12 فصل شامل ، مؤكدا توافر كافة العناصر الخدمية والمعامل بما يوفر الجو الملائم لنجاح العملية التعليمية وتحقيق جودتها.