الأمم المتحدة: مقتل 64 مدنيا في أعمال العنف في ليبيا خلال الربع الأول من 2020

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن ما لا يقل عن 131 من الضحايا المدنيين سقطوا بين قتيل وجريح جراء أعمال العنف في البلاد في الفترة من الأول من يناير حتى 31 مارس.

وأسفرت أعمال العنف عن مقتل 64 مدنيا وإصابة 67 بجروح.

وأضافت البعثة عبر موقعها الرسمي أن هذا الرقم يمثل زيادة اجمالية بنسبة 45%، عما تم توثيقه في نفس الفترة من عام 2019.

وكانت الأعمال القتالية على الأرض هي المتسبب الرئيسي في وقوع هذه الأعداد من المدنيين، ويليها عمليات القتل بالغارات الجوية والعبوات الناسفة.

وأعربت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا عن قلقها البالغ إزاء استمرار الهجمات العشوائية واستهداف المدنيين في مناطق مأهولة بالسكان باستخدام الصواريخ والمدفعية.

وذكرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، رئيسة البعثة ستيفاني ويليامز أنه يجب على جميع أطراف النزاع احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك الامتثال لمبادي التمييز والتحوط في الهجوم للحيلولة دون وقوع إصابات بين المدنيين.

كما جددت البعثة في بيانها مطالبتها لأطراف الصراع بوقف كل العمليات العسكرية على الفور، وإتاحة المجال للسلطات للتصدي لجائحة كورونا.