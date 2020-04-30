قال رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن ينكمش ​الاقتصاد الكرواتي هذا العام بنسبة 9.4% بسبب وباء كورونا.

وناقش مجلس الوزراء خطة إصلاح وطنية إستراتيجية تركز على النمو المستدام وإصلاح التعليم والتمويل المستدام.

وقال رئيس الوزراء المحافظ بلينكوفيتش: "سوف يعتمد هذا البرنامج جزئيا على الاستمرارية وجزئيا على العمل في ظل الظروف الجديدة على المستوى الأوروبي".

وأضاف: "توقعاتنا الداخلية هي أن الناتج المحلي الإجمالي سوف ينكمش بنسبة 9.4%. في الفترة المقبلة، سوف نحاول العودة إلى المسارات التي كنا عليها قبل الوباء".

يشار إلى أن الانخفاض هو الأكبر منذ حرب الاستقلال عن يوغوسلافيا السابقة في تسعينيات القرن الماضي.

وفي عام 2009، وهو العام الذي انفجرت فيه الأزمة المالية العالمية، انخفض اقتصاد كرواتيا بنسبة 7.3%. في ذلك الوقت، كانت كرواتيا لا تزال على بعد أربع سنوات عن عضوية الاتحاد الأوروبي.

وأعرب وزير المالية زدرافكو ماريك عن تفاؤله بأن كرواتيا الآن في وضع أفضل مما كانت عليه قبل 11 عاما.

وقال ماريك: "كان الوضع مختلفا عندما دخلنا هذه الأزمة. أما الآن، فإنه على مدى السنوات الثلاث الماضية كان لدينا فائض في الميزانية".

ووفقا لتقديره، ففي عام 2021 سوف ينمو الاقتصاد الكرواتي مرة أخرى بنسبة 6.4%.