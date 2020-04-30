الإصابات بفيروس كورونا في باكستان ترتفع إلى 16 ألفا و117 حالة

أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم الخميس، ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد في أنحاء البلاد لتصل إلى 16 ألفا و117 إصابة.

وذكرت السلطات، حسبما نقلت صحيفة (إكسبرس تريبيون) الباكستانية، أنه تم تسجيل 6061 إصابة بالفيروس في إقليم بنجاب، و5695 حالة إصابة في إقليم السند، كما تم اكتشاف 2313 إصابة في إقليم خيبر بختونخوا، و978 في بلوشستان، و333 في جيلجيت بالتستان، فضلًا عن ظهور 313 إصابة في إسلام آباد، و66 في إقليم كشمير المتنازع عليه.

وتم تسجيل 358 حالة وفاة بسبب الفيروس حتى الآن بينما تماثل 4052 شخصًا للشفاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا تستمر في الارتفاع رغم خضوع باكستان لإجراءات الإغلاق للأسبوع الخامس على التوالي.