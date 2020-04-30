بن علوي: ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية يعرض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر لا تُحمد عقباها

أكد يوسف بن علوى الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عُمان، أن استمرار إسرائيل في مخططها لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة سيعرض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر لا تُحمد عقباها، قائلا إن دول جامعة الدول العربية تدعو إسرائيل لتحقيق السلام من أجل الجميع في المنطقة.

وقال المسئول العماني - خلال كلمته اليوم أمام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس وزراء الخارجية العرب، الذي عقد عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" - إن هذه الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية تنعقد عبر الاتصال المرئي، وهو أول اجتماع في إطار الجامعة العربية بهذا الشكل الافتراضي، التزاماً بإجراءات السلامة والوقاية في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.

وأكد أن هذا الاجتماع ينعقد بناءً على طلب من دولة فلسطين وتأييد كافة الدول الأعضاء، لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه خطورة تنفيذ إسرائيل لمخططها بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية، وهو الأمر الذي ترفضه الدول العربية ويجب رفضه من الجمیع، موضحا أنه يتنافى مع القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية للسلام ومبدأ حل الدولتين.

وأضاف بن علوى: "انطلاقا من مسئولية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، في العمل من أجل حماية السلم والأمن الدوليين وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فإن كل الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية تدعو إلى العمل على منع إسرائيل من تنفيذ مخططها الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية".

وأكد أن استمرار إسرائيل في مخططها سيعرض الأمن والسلم الدوليين لمخاطر لا تُحمد عقباها، ذاكرا أن دول جامعة الدول العربية تدعو إسرائيل لتحقيق السلام من أجل الجميع في المنطقة.

وبحث وزراء الخارجية العرب - خلال اجتماعهم - إيجاد موقف حول خطورة المُخطط الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة الغربية وفرض السيادة عليها والتبعات المحتملة لهذا المخطط على الأمن الإقليمي، إلى جانب بحث توفير شبكة الأمان المالية العربية لتمكين حكومة دولة فلسطين من مواجهة الأضرار الناجمة عن جائحة كورونا.