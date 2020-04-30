 بلغاريا تعتزم التخلص من عجز الميزانية بحلول 2023 - بوابة الشروق
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بلغاريا تعتزم التخلص من عجز الميزانية بحلول 2023

صوفيا - د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 10:36 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 10:36 م

كشفت وزارة المالية البلغارية، اليوم الخميس، عن سعي الحكومة إلى خفض عجز الميزانية إلى 5ر0% من إجمالي الناتج المحلي على الأقل خلال 2021 بهدف التخلص من العجز تماما بحلول عام 2023.

وأشارت الوزارة، في برنامج التخلص من عجز الميزانية الذي نشرته على موقعها الإلكتروني وأرسلته إلى المفوضية الأوروبية، إلى أن معدل الدين العام لبلغاريا سيرتفع خلال العام الحالي إلى 5ر28% مقابل 4ر20% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي.

ولفتت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن ضبط العجز في الميزانية يستند إلى توقع تعافي متزامن وسريع لاقتصاد الاتحاد الأوروبي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، بفضل إجراءات التحفيز الاقتصادي وتدابير الدعم الاجتماعي.

كانت حكومة بلغاريا، عدلت ميزانية العام الحالي من أجل رفع سقف الاقتراض بمقدار 10 مليارات ليف بلغاري مقابل 2ر2 مليار ليف وفق مشروع الميزانية الأصلي.

في الوقت نفسه فإن معدل العجز المستهدف في الميزانية المعدلة يبلغ 3% مقابل صفر في المئة وفق المشروع الأصلي، كما يتوقع المشروع المعدل انكماش الاقتصاد بمعدل 3% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي.

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