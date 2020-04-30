بوتين يعين أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالوكالة للحكومة الروسية

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية، أن الرئيس فلاديمير بوتين عين النائب الأول لرئيس الوزراء أندريه بيلاؤوسوف رئيسا بالوكالة للحكومة الروسية، وذلك بعد إصابة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بفيروس "كورونا" المستجد.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي للكرملين اليوم الخميس، أنه: "تقرر قيام النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية أندريه بيلاؤوسوف، بواجبات رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين".

يُذكر أن رئيس الوزراء الروسي ميخائل ميشوستين أعلن عن إصابته بفيروس "كورونا" وخضوعه للحجر الصحي.

وقال ميشوستين، خلال اجتماع بالفيديو مع الرئيس الروسي في وقت سابق اليوم، "عزيزي فلاديمير بوتين، أصبح من المؤكد للتو أن الاختبارات، التي أجريتها حول فيروس كورونا المستجد، أعطت نتيجة إيجابية"، مضيفا أن الحكومة ستواصل عملها وأنه سيبقى على اتصال معها من خلال الحجر الصحي.

ومن جهة أخرى، وجه ميشوستين كلمة للشعب الروسي قال خلالها: "أريد أن أناشد مرة أخرى جميع مواطني بلدنا، أخذ أزمة فيروس كورونا وانتشاره على محمل الجد قدر الإمكان، خصوصا في العطلة القادمة، وأطلب منكم جميعًا البقاء في المنازل والامتثال لجميع متطلبات الحماية اللازمة".

وتعتبر روسيا الدولة الثامنة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس "كورونا" المستجد بـ 106498 حالة.