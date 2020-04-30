حلت الفنانة درة ضيفة على الفنان أحمد السقا، في حلقة الليلة من برنامج «اغلب السقا»، الذي تعرضه فضائية «MBC مصر»، في السابعة مساء اليوم.

واستقبل الفنان أحمد السقا ضيفته بباقة من الورد على أنغام أغنية «سيدي منصور» للفنان صابر الرباعي، واصفًا درة: «مش ضيفتنا دي صاحبة بيت».

برنامج «اغلب السقا»، تقدمه الفنانة رزان مغربي، ويشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل الحلقة يتبرع الضيف بالمبالغ المالية التي ربحها إلى إحدى الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة.