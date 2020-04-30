الأعلى للجامعات: معاملة طلاب المواد الممتدة بكليات الأسنان معاملة سنوات التخرج

تطبيق قواعد الرأفة على سنوات التخرج بصورة معتادة وعلى مقررات الفصل الأول فقط

قرر المجلس الأعلى للجامعات معاملة طلاب السنتين الثالثة والرابعة في كليات الأسنان التي تنص اللوائح الداخلية لبرامجهم الدراسية على وجود مقررات دراسية مستمرة وممتدة ويتم تقييمها بتقدير واحد فقط، معاملة طلاب السنوات النهائية ويتم إجراء امتحانات لهم ولا يطبق عليهم قرار سنوات النقل بتسليم بحوث.

وأضاف المجلس في مذكرة مرسلة لرؤساء الجامعات، أنه سيتم عقد امتحانات التخلفات والتي تضم الطلاب من فرق النقل المتبقيين للإعادة والطلاب المحملين بمواد من فرق أقل لفرق أعلى، عقب امتحانات الفرق النهائية بكل الكليات.

وأشار إلى أن قواعد الرأفة تطبق على مقررات الفصل الدراسي الأول 2020-2019، وتطبق بصورة معتادة على طلاب سنوات التخرج والطلاب الأخرين الذين يعاملون معاملتهم كطلاب الفرق الرابعة والخامسة والسادسة من كليات الطب والثالثة والرابعة من كليات الأسنان.

وأكد المجلس، خلال مذكرته، أن مشروعات التخرج تقدم جميعًا بصورة رقمية في الوقت الحالي، على أن تؤجل المناقشة العملية لفترة ما بعد تعليق الدراسة ويتم مناقشتها قبل الامتحانات النهائية، مضيفًا: "أما إذا كام المقرر المستمر له جزء عملي يؤجل تقييم هذا الجزء لحين إنهاء تعليق الدراسة ويضاف إلى ما حصل عليه الطالب من درجات في الفصل الدراسي الأول إلى المجموع التراكمي للطالب ويظهر في شهادة الدرجات للطالب في هذا المقرر ناجح أو راسب".

وأوضح أن أعمال السنة تحتسب فقط لطلاب الفرق النهائية ولا تحتسب لطلاب فرق النقل أو لمواد يدرسها طلاب فرق النقل وممتدة من الفصل الدراسي الأول للفصل الثاني.

في سياق متصل، طرحت جامعة القاهرة، القواعد الاسترشادية والإطار العام لضوابط إعداد الطلاب للبحوث، والتي أعدتها اللجنة العليا برئاسته في ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات، وبما يتناسب مع طبيعة الدراسة في كل كلية من كليات الجامعة، مع مراعاة الضوابط والمعايير العامة.

وأعلن رئيس الجامعة، الدكتور محمد الخشت، أن الكليات ستعلن بالوسائل الإلكترونية المتاحة موضوعات الأبحاث التي يختارها أساتذة المقررات وتوافق عليها مجالس الأقسام المختصة، وتكون الموضوعات في صميم المقررات الدراسية وأن تبتعد عن التعقيد الذي يتجاوز قدرات الطلاب في المرحلة العلمية التي يدرسون بها.