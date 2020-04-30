ميركل: تخفيف تدريجي للقيود الاجتماعية بسبب كورونا بدءا من 6 مايو المقبل

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنه وبدءا من السادس من مايو المقبل سيتم تخفيف جزئي للقيود الاجتماعية بسبب فيروس "كورونا" المستجد.

وأضافت ميركل - في تصريحات اليوم الخميس- أنه سيتم فتح أماكن لعب الأطفال شرط النظافة وتحت رعاية ومسئولية أولياء الأمور، وكذلك سيتم السماح للتواجد بأماكن العبادة ولكن بشروط وقيود معينة.. مشيرة إلى أنه لن يتم مناقشة تخفيف أكبر للقيود الاجتماعية بفتح أماكن عامة في ظل القيود المفروضة حاليا إلا بعد عقد المؤتمر القادم مع رؤساء حكومات الولايات في 6 مايو المقبل.

وأوضحت المستشارة الألمانية أنه من المبكر للغاية الحكم على إذا ما كانت إجراءات إعادة الفتح التي تم تنفيذها منذ 20 أبريل الجاري قد أثرت بقوة على انتشار العدوى أم لا، متابعة: "سيتم السماح لحدائق الحيوانات والمتاحف وحدائق النباتات باستقبال الزائرين مع مراعاة شروط التباعد الاجتماعي".

وتعتزم الحكومة الألمانية التمسك مبدئيا بحظر الفعاليات الكبيرة والذي تم إقراره في إطار مكافحة جائحة كورونا، وتشمل هذه الفعاليات الاحتفالات الشعبية والرياضية ومباريات كرة القدم والحفلات الموسيقية وغيرها، حيث إنه من المقرر أن يستمر الحظر على هذا الحال حتى 31 أغسطس القادم.