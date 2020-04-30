«إيكاو» تشكل فرقة عمل لتسهيل استئناف حركة النقل الجوي بعد أزمة كورونا

قرر مجلس إدارة منظمة الطيران المدني الدولي التابعة للأمم المتحدة (إيكاو)، تشكيل فرقة عمل للعمل على تلافي التأثيرات الخطرة التي حدثت لقطاع الطيران المدني الدولي نتيجة أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) والعمل على إيجاد تنسيق واسع النطاق بين الحكومات وصناعة الطيران للمساعدة في إعادة الاتصال بالعالم.

وأوضح بيان للايكاو أن الهدف من فرقة العمل الجديدة التابعة للمجلس سيكون تحديد الأولويات والسياسات الاستراتيجية للدول والعاملين في الصناعة والتوصية بها وسوف تستفيد من جميع البيانات الحكومية والصناعية المتاحة لإيجاد حلول للتحديات المباشرة على مستوى القطاع والأولويات التي يجب معالجتها لإعادة تشغيل حركة الطيران لعالم ما بعد كورونا وجعلها أكثر مرونة واستجابة في العملية.

وقال رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي سالفاتوري سكياشيتانو -في الاجتماع الأول لفرقة العمل- إننا نعلم أن حركة الطيران أمر بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية والمستدامة في كل منطقة من مناطق العالم ولذلك فإن الانتعاش الفعال للنقل الجوي الدولي أمر ضروري لدعم الانتعاش الاقتصادي العالمي بعد أزمة كورونا.

وأوضح أن النقل الجوي الدولي واجه أزمات عديدة في الماضي وتمكن من استعادة موقعه بفضل مبادرات منظمة الطيران المدني الدولي في الوقت المناسب، محذرًا من أنه يمكن محو التقدم الذي تم تحقيقه على مدار عقود بالكامل إذا لم يستأنف النقل الجوي الدولي قريبا وبفعالية، وقال، لفرقة العمل، إن منظمة الطيران المدني الدولي مدعوة لإنقاذ النقل الجوي الدولي وتسهيل استئناف العمليات في هذه الأوقات المضطربة والظروف الاستثنائية، وطالب، فرقة العمل، بتقديم أول تقرير عن عملها بحلول نهاية مايو 2020.

وقرر رئيس "ايكاو" تعيين فيليب بيرتو ممثل فرنسا في مجلس منظمة الطيران المدني الدولي رئيسًا لفرقة العمل وأبوبكر دجيبو مدير مكتب النقل الجوي في "ايكاو" أمينًا لها، وتتكون فرقة عمل المجلس الجديدة من أعضاء المجلس وممثلي صناعة الطيران رفيعي المستوى بما في ذلك المديرين العامين لجميع جمعيات صناعة النقل الجوي الرئيسية كما تم تمثيل كيانات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة السياحة العالمية ورؤساء العديد من مجالس إدارات الطيران الوطنية والإقليمية بها.

يذكر أن "ايكاو" هي وكالة متخصصة تابعة للأمم المتحدة أنشئت في عام 1944 لتعزيز التنمية الآمنة والمنظمة للطيران المدني الدولي في جميع أنحاء العالم، ويبلغ عدد الأعضاء بها 193 دولة.