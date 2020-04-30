وزير برازيلي: انقسام داخل الحكومة حول الخصخصة

قال سالم مطر وزير الدولة للخصخصة في البرازيل، إن هناك مقاومة لعملية الخصخصة داخل الحكومة، مضيفا أنه يرى أن الخصخصة هي أفضل طريقة لتوفير الوظائف في البلاد.

وأشار مطر خلال مشاركته في مؤتمر عبر الهاتف مع بنك كريدي سويس السويسري إن معدل البطالة في البرازيل قد يرتفع إلى ضعف مستواه حاليا بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوزير قوله إن الاستثمارات الجديدة يجب أن تأتي عبر القطاع الخاص وليس الإنفاق الحكومي، مشيرا إلى أن أزمة كورونا أخرت خطة الخصخصة.

وقال الوزير إن قانون خصخصة شركة الكهرباء البرازيلية إلتروبراس لن يمر في البرلمان حاليا لكن يمكن أن يمر فيما بعد.

وأشار إلى أن الحكومة لا تتمتع بالأغلبية في البرلمان لذلك عليها التفاوض بشأن القانون مع الأحزاب الأخرى.