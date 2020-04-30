حملة توعية بسيارة متنقلة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه في سوهاج

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، من تنفيذ حملة توعية بسيارة متنقلة كمركز خدمة عملاء، والتي تطلقها الشركة لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه، صرح بذلك اللواء المهندس محمد بدرى محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن السيارة المتنقلة سيتم استخدامها خلال الفترة المقبلة، لتنفيذ حملات التوعية لحث المواطنين على ضرورة ترشيد الاستهلاك والحافظ على مياه الشرب من أجل تحقيق مستقبل مائي آمن للأجيال المقبلة، وكذلك تعريف المواطنين بالجهد المبذول لتوفير كوب مياه أمن ونظيف للمواطنين وبجودة عالية طبقاً للمواصفات العالمية لإنتاج مياه الشرب والسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع المياه والاستخدام الأمن للصرف الصحى ومخاطر القيسونات والفلاتر والأضرار الصحية للطلمبات الحبشية.