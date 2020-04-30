أمين «البحوث الإسلامية»: التكافل الاجتماعي سبيل قوي لتحقيق تماسك المجتمع وأمنه وأمانه

أكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد، قيمة التكافل الاجتماعي ودوره في تماسك المجتمع وترابطه وتراحمه، وقال: مع هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع؛ فإننا في حاجة ملحة لتحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع الواحد، لتحقيق الأمن والأمان.

جاء ذلك في حديث عياد اليوم الثلاثاء، عن الفضائل والأخلاق التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا، وذلك من خلال سلسلة (بأخلاقنا نرتقي)، والتي يتم نشرها على موقع المجمع وصفحات التواصل الاجتماعي على مدار أيام الشهر الفضيل.

وأضاف أن النبي - صلى الله عليه وسلم - شبّه المجتمع المؤمن بالبنيان المرصوص والجسد الواحد نتيجة ترابطه وتكافله فيما بينه، مؤكدا أن شهر رمضان فرصة طيبة لهذا التلاحم والترابط والتكافل خصوصًا في ظل هذا الظرف الذي نتضرع فيها إلى الله تعالى أن يرفعه عنا.