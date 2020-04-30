 الجزائر تجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الجزائر تجدد دعوتها لحل سياسي شامل ودائم للأزمة الليبية

أ ش أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 9:14 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 9:14 م

جددت الجزائر، اليوم الخميس، موقفها تجاه الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي، ودعت لحل سياسي شامل ودائم.

وذكر بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية اليوم أن "الجزائر تتابع بانشغال كبير التطورات الأخيرة للأوضاع في الشقيقة ليبيا على خلفية التصعيد المسجل في المواقف بين الأطراف السياسية المتصارعة، وتؤكد موقفها المبدئي من الأزمة الليبية القائم على احترام الإرادة الحرة للشعب الليبي والمستند إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".

وجددت الجزائر دعوتها لحل سياسي شامل ودائم عن طريق حوار (ليبي- ليبي) جامع بعيدا عن التدخلات الخارجية مهما كان شكلها ومصدرها، وأهابت بالفرقاء الليبيين أن يتحلوا بالحكمة ويغلبوا لغة الحوار من أجل وضع حد للاقتتال.

وأكدت الجزائر مجددا وقوفها إلى جانب الشعب الليبي في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخه ودعمها لطموحاته وتطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون مع جميع جيرانه.


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