خبير أمريكي يُبشر بعلاج واعد لفيروس كورونا

(د ب أ)

أشاد خبير علم الأوبئة والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي، بأحدث دراسة عن عقار رمديسيفير المضاد للفيروسات، مشيرا إلى أنه أظهر نتائج إيجابية على المصابين بفيروس كورونا.

وقال فاوتشي، في كلمة من البيت الأبيض بعد ساعات من إشارة شركة "جلعاد ساينسز" لأول مرة عن أنها لديها بيانات إيجابية، إن الدراسة "دليل مهم للغاية لمفهوم أن العقار يمكن أن يوقف هذا الفيروس".

وأوضح أن العقار يوقف إنزيما يستخدمه الفيروس.

وقال فاوتشي: "تظهر البيانات أن رمديسيفير له تأثير إيجابي واضح في تقليص الوقت اللازم سة ،التي أجريت برعاية المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لفاوتشي، كانت تجربة عشوائية في الولايات المتحدة وعدة دول أوروبية وضمت أكثر من 1090 شخصا في المستشفى.