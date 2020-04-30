احتجاجات شعبية استنكاراً لتردي الأوضاع المعيشية في لبنان

(د ب أ)

قام عدد من المحتجين اللبنانيين مساء اليوم الأربعاء بتنفيذ وقفات احتجاجية في عدد من المناطق بالبلاد، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشة، وقام بعضهم بإلقاء الحجارة وقنابل المولوتوف على عدد من المصارف.

وطالب المحتجون بالإفراج عن عدد من الشبان تم توقيفهم مساء أمس الثلاثاء في إطار المواجهات التي وقعت في مدينة طرابلس.

يذكر أن لبنان يشهد منذ أيام مظاهرات شعبية في العديد من المناطق شمال لبنان وشرقه وجنوبه وفي جبل لبنان، احتجاجاً على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية الذي بلغ أكثر من 4000 ليرة لبنانية، واحتجاجاً على الأوضاع المعيشية الصعبة، ويتخلل الاحتجاجات على الغالب أعمال شغب وإحراق للمصارف ومواجهات مع القوى الأمنية والجيش اللبناني.