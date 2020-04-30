رئيس وزراء باكستان يتهم الحكومة الهندية بارتكاب جرائم حرب في كشمير

قال رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، إن حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، ترتكب جرائم حرب في إقليم كشمير تحت غطاء جائحة فيروس (كورونا) المستجد.

وأضاف خان -في بيان وفقا لقناة (جيو نيوز) الباكستانية، اليوم الخميس- أن الهند تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة من خلال مواصلة الإبادة الجماعية لشعب كشمير المحتل، على حد وصفه.

وأوضح أن الأمم المتحدة تعترف بكشمير كإقليم متنازع عليه، مشددا على أنه يجب على المجتمع الدولي تحمل مسئوليته بشأن النظر إلى جرائم الحرب الهندية التي ترتكب هناك والعمل ضدها حيث أنها تعد انتهاكا للقوانين الإنسانية الدولية.

يشار إلى أن إقليم (كشمير) متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".