 ضبط مبيدات حشرية فاسدة بكفر الشيخ - بوابة الشروق
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ضبط مبيدات حشرية فاسدة بكفر الشيخ

محمد نصار
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:35 ص | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 12:35 ص

شنت مباحث التموين، برئاسة المقدم محمد دومة رئيس مباحث التموين اليوم الاربعاد حملة تموينية بالتعاون مع حمدي النوساني، ورضا داود، من الرقابة التموينية، بمديرية التموين بكفر الشيخ، وشعبان داود، مفتش أول بمباحث التموين، والدكتور رامي سلامة، رئيس قسم الصحة العامة والمجازر والتفتيش على اللحوم بإدارة بيلا البيطرية، وذلك للمرور على الأسواق بنطاق مركز ومدينة بيلا، لضبط المخالفين، وأسفرت الحملة عن ضبط صاحب محل مستلزمات زراعية، يقيم بمدينة بيلا، وبحوزته 436 عبوة مبيد حشري منتهية الصلاحية، و30 شيكارة أسمدة مدعمة زنة 50 كيلو جرام للشيكارة الواحدة، محظور تداولها خارج نطاق الجمعيات الزراعية، بإجمالي 1.5 طن أسمدة.

وتبين من خلال فحص أعمال الحملة، أن كمية الأسمدة المضبوطة، كان صاحب محل المستلزمات الزراعية، يعرضها للبيع بأسعار السوق السوداء للمزارعين، فيما جرى التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.


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