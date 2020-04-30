محافظ شمال سيناء :٢٣ حالة أشتباه بفيروس كورونا بينها حالة واحدة إيجابية

استعرض اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال جهود المحافظة لمجابهة فيروس كورونا المستجد"كوفيد- 19" خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد عن طريق الفيديو كونفرانس برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد المحافظ علي الاشتباه في عدد 23 حالة علي مستوي المحافظة، حيث جاءت نتيجة التحاليل الخاصة بجميع الحالات سلبية ما عدا حالة واحدة لسيدة مسنة من بئر العبد، وتم حجزها بقسم العزل بمستشفي بئر العبد المركزي تمهيدًا لنقلها إلي مستشفي العزل بأبو خليفة بمحافظة الإسماعيلية.

أشار المحافظ إلي اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية وإجراءات العزل والتقصي مع حالات الاشتباه والمخالطين للحالة المصابة معلنًا توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتوفير مخزون استراتيجي من المستلزمات الطبية والكمامات وأدوات النظافة والمعقمات وأدوات التطهير بمختلف مستشفيات المحافظة لمدة 3 شهور .

أضاف المحافظ، أنه تم تخصيص مستشفي بئر العبد النموذجي كمستشفي إحالة في حالة حدوث جائحة ، حيث أنه بقوة 86 سرير و25 سرير عناية مركزة و13 جهاز تنفس صناعي مؤكدًا علي تخصيص أقسام للعزل بمستشفيات العريش العام بطاقة 12 سرير و19 سرير عناية مركزة و25 جهاز تنفس صناعي، ومستشفي نخل المركزي بطاقة 24 سرير و26 سرير عناية مركزة و11 جهاز تنفس صناعي ومستشفي الشيخ زويد المركزي بطاقة 4 أسرة و3 أسرة عناية مركزة وجهاز تنفس صناعي واحد.

أشار المحافظ إلي استمرار أعمال التعقيم والتطهير لكل المنشآت والمرافق والشوارع والميادين علي مستوي المحافظة حيث تم تطهير وتعقيم 595 منشأة صحية وتعليمية وحكومية خلال الفترة الماضية مؤكدًا علي تنفيذ جميع قرارات رئيس الجمهورية والحكومة، الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأعلن المحافظ عن توافر جميع السلع الأساسية والمقررات التموينية والخبز ، وأن الحالة التموينية على مستوى المحافظة مستقرة ولا توجد أية مشكلات، مشيرا إلى إنتظام وصول السلع الأساسية والمواد البترولية إلى المحافظة في مواعيدها المحددة ووفقا للاحتياجات فضلًا عن الرقابة المشددة علي الأسواق وتحرير محاضر للمخالفين مؤكدًا علي تحرير عدد 200 مخالفة متنوعة منذ الأول من أبريل الجاري.

أشار المحافظ إلي استمرار صرف الدفعة الثانية من منحة العمالة الغير منتظمة بمختلف منافذ الصرف علي مستوي المحافظة ، حيث تم الصرف لعدد 493 عاملًا من مكاتب البريد و355 عاملا من البنك إعتبارًا من يوم 26 أبريل الجاري مشيرًا إلي عدم رصد أي مخالفات تعد علي المباني أو الأراضي الزرعية خلال فترات الحظر.

حضر الاجتماع كل من اللواء هشام الخولي ، نائب المحافظ، العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، والدكتور طارق شوكة، مدير عام مديرية الصحة، وفتحي راشد، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية، ومحمد سالم، مدير عام القوي العاملة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.