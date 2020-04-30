استطلاع: 66% من البريطانيين يرون أن الحكومة تأخرت للغاية في مواجهة كورونا

أظهر استطلاع للرأي نشرت نتائجه، اليوم الخميس، أن حوالي ثلثي مواطني بريطانيا يرون أن حكومة بلادهم تباطأت للغاية في تطبيق إجراءات تباعد اجتماعي صارمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت شركة "إيبسوس موري" لأبحاث السوق إلى "زيادة كبيرة" في عدد المشاركين ممن رأوا أن الحكومة تصرفت "بشكل متأخر للغاية"، من 57% قبل أسبوعين، إلى 66% في أحدث استطلاع، والذي شمل أكثر من ألف شخص.

ويتهم خبراء كثيرون في مجال الصحة وساسة معارضون الحكومة المحافظة بالاستجابة البطيئة للأزمة، وانتقدوا المستوى المنخفض في إجراء الفحوص والاستعداد المتواضع للجائحة.

وأكدت بريطانيا امس الأربعاء وفاة الآلاف بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا، داخل دور المسنين، وهو ما رفع حصيلة الوفيات بالمرض إلى 26 ألفا و97 حالة، وصارت بريطانيا بذلك في المرتبة الثاني بعد إيطاليا من حيث أعلى حصيلة وفيات بكورونا في أوروبا.

وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر أمام البرلمان إن حصيلة الوفيات أمر "مروع حقا"، مضيفا أن الفترات الزمنية الفاصلة لتسجيل الحالات تعني أن العدد الفعلي للوفيات أعلى من ذلك.

ورفض ستارمر ما ردده رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون يوم الاثنين الماضي من أن الحكومة حققت "نجاحا واضحا" في تعاملها مع جائحة كورونا.