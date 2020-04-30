شكري يشارك بالاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب عبر «فيديو كونفرانس»

قال المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن سامح شكري، وزير الخارجية، شارك اليوم في أعمال الدورة غير العادية لمجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزراء.

ونشر «حافظ» عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، صورًا تظهر جانبًا من مشاركة «شكري» في الاجتماع، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.

وتعقد جامعة الدول العربية دورة غير عادية، على مستوى وزراء الخارجية، اليوم الخميس، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سلطنة عمان، بناءً على طلب فلسطين؛ لبحث الخطوات والإجراءات التي يمكن اتخاذها حال قيام إسرائيل بتنفيذ نواياها المعلنة بضم الضفة الغربية أو أجزاء منها وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.



