 ألمانيا تعتزم السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وحظر الفعاليات الكبرى - بوابة الشروق
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ألمانيا تعتزم السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وحظر الفعاليات الكبرى

د ب أ
نشر فى : الخميس 30 أبريل 2020 - 2:39 م | آخر تحديث : الخميس 30 أبريل 2020 - 2:39 م

تعتزم الحكومة الألمانية الاتحادية السماح بإقامة الصلوات الجماعية مرة أخرى وذلك بعد حظرها بسبب أزمة كورنا.

جاء ذلك وفقا لمسودة قرار للحكومة الاتحادية أعدتها للمشاورات التي ستجريها المستشارة انجيلا ميركل مع رؤساء حكومات الولايات بعد ظهر اليوم الخميس، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.

ونصت المسودة على أن هذا الإجراء مرهون بشرط مراعاة المتطلبات الخاصة بالحماية من عدوى كورونا.

كما تعتزم الحكومة الألمانية التمسك مبدئيا بحظر الفعاليات الكبيرة والذي تم إقراره في إطار مكافحة جائحة كورونا.

وتشمل هذه الفعاليات، الاحتفالات الشعبية والرياضية والحفلات الموسيقية وغيرها.

وجاء في المسودة أنه نظرا للوضع غير المستقر للعدوى فإن من المفترض أن يستمر الحظر على هذا الحال حتى 31 آب/أغسطس المقبل.

وأضافت المسودة أنه نظرا لخطر العدوى المرتفع، فإن من غير الممكن توقع متى وتحت أي ظروف يمكن إعادة إقامة الحفلات والندوات الصغيرة العامة والخاصة.


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