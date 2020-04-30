وزير الخارجية اللبناني: نرفض ضم أي أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل

أكد وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتي، أن الموقف المبدئي لبلاده يرفض ضم أي أرض عربية محتلة من قبل إسرائيل.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية اللبناني في الاجتماع غير العادي لمجلس وزراء الخارجية العرب، والذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرنس في ظل التدابير المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، وذلك لبحث الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الدول العربية تجاه المخطط الإسرائيلي الرامي إلى ضم الضفة الغربية وأجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وذكرت الخارجية اللبنانية - في بيان لها اليوم - أن الوزير "حتي" دعا إلى تحرك عربي واسع أمام الأمم المتحدة والهيئات الدولية ذات الصلة من أجل وقف التعديات الإسرائيلية وإنقاذ المبادىء التي قامت عليها عملية السلام.