حملات حكومية مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالقاهرة والجيزة والقليوبية

أكد محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قيام قطاع التفتيش بعدد من الحملات الليلية المفاجئة على مدار الأربعة أيام الماضية في بعض الأحياء بالقاهرة والجيزة والقليوبية لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الطبية وغلق المحال في المواعيد المحددة وعدم تقديم الشيشة والتباعد الاجتماعي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء .

وقال شعراوي، في بيان اليوم الجمعة إن الحملات المفاجئة تركزت بالقاهرة على أحياء المقطم والسيدة زينب والأزبكية، وفي الجيزة بأحياء الدقي والعجوزة وبولاق الدكرور والهرم وفي القليوبية على حيي شرق وغرب شبرا الخيمة ومركز ومدينة الخصوص.

وأضاف أنه تم رصد العديد من المخالفات الخاصة بعدم تطبيق الاجراءات الاحترازية وعلى رأسها تقديم المقاهي والكافيهات للشيشة وعدم الالتزام بالتباعد الاجتماعي أو الالتزام بنسبة 50 % في أعداد المترددين أو إرتداء الكمامات الطبية، وكذا عدم التزام بعض الورش والمحال التجارية بمواعيد الغلق الصيفية المعلنة من الدولة.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أنه تم أيضاً رصد تراكم لكميات من القمامة والمخلفات في أماكن متفرقة بتلك الأحياء مع وجود بعض الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين في الشوارع والحركة المرورية وكذا انتشار للباعة الجائلين .

وأشار إلى أنه وجه القطاعات المعنية بالوزارة بسرعة التواصل مع المحافظات لإزالة كافة تلك المخالفات التي تم رصدها بالأحياء المذكورة وشن حملات مكثفة لمنع تلك المخالفات واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المقاهي والمطاعم المخالفة وإبلاغ الوزارة بما تم القيام به.

وجدد شعراوي التأكيد على أن الوزارة ستقوم بتقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة الحالية وفقاً لجهودهم في تطبيق الاجراءات الوقائية وتحقيق الإنضباط في هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الاجراءات والعقوبات الصادرة في هذا الشأن للحد من انتشار فيروس كورونا .

وطالب وزير التنمية المحلية، قطاع التفتيش والمتابعة بالإستمرار في المرور المفاجئ لمتابعة عدم تكرار المخالفات التي تم رصدها بمحافظات القاهرة الكبرى مرة أخرى وكذا المرور على محافظات جديدة.