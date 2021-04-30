سعفان: مساعدة مصرية في الحصول على معاش زوجها بعد عمله بإيطاليا

أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات لمكتب التمثيل العمالى التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا، ببحث طلب المواطنة "فوزية. م.ي" من محافظة الشرقية لمساعدتها في الحصول على معاش زوجها "محمد.ع.س" الذي كان يعمل بإيطاليا وتوفي في مصر 14 فبراير 2021، ومعرفة إذا كان يستحق معاشا من عدمه، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات لـ"الأنبس".

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن رئيس مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية عزت عمران تحرك على الفور لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطن المذكور المعاش أو التعويض دفعة واحدة، وبالبحث فى ملف المواطن اتضح أنه كان يعمل بإيطاليا وملتزما بسداد الأقساط التأمينية، والنتيجة أن الأسرة تستحق معاش غير مباشر.

وأبلغ مكتب التمثيل العمالى بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو، المواطنة بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابه البنكي بالقاهرة.