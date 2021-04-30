مياه سوهاج تدعم عمالها بمستلزمات الوقاية من كورونا واسطوانات أكسجين للمصابين

قال اللواء المهندس محمد بدري، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، إن الشركة وفرت 20 اسطوانة أكسجين بملحقاتها وأجهزة قياس نسبة الأكسجين للعاملين المصابين بفيروس كورونا وتتطلب حالتهم الصحية أجهزة الأكسجين، وذلك تحت إشرف ومتابعة الدكتور محمد عبدالعال مستشار الشركة لشئون الرعاية الصحية.



وأشار رئيس مياه سوهاج، إلى توفير الشركة مهمات الوقاية الشخصية لجميع العاملين الذين يبلغ عددهم أكثر من 6 آلاف موظف والتي تتمثل في كمامات قماشية تم إنتاجها بورشة الملابس الجاهزة بالشركة وكذلك عبوات كحول إيثيلي تركيز 70% تم إنتاجها بقطاع المعامل بالشركة، بالإضافة إلى توفير كلور مطهر ومعقم لتطهير جميع مواقع الشركة دوريا بهدف تامين بيئة العمل من خطر انتشار فيروس كورونا المستجد.



وشدد رئيس مياه سوهاج على جميع العاملين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من الموجة الثالثة لفيروس كورونا ومنع دخول العاملين والمترددين على الشركة بدون كمامة، مع التشديد في تطبيق التباعد بين العاملين والالتزام باتباع الإجراءات الوقائية الواردة من الطب الوقائي بوزارة الصحة.